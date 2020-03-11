Ср, 11.03.2020
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БЮСТГАЛЬТЕР ЛИШНИЙ! ⟩ Загорающая топлес Яна Халлас взорвала Сеть и спутала мысли поклонников

Яна Халлас

ФОТО: Instagram

Известный в Эстонии автор песен Яна Халлас (50) опубликовала в Instagram фото, от которого пользователи соцсети пришли в восторг, а некоторые даже позавидовали ее роскошной фигуре настолько, что и двух слов не смогли связть, пишет Elu24.

На шикарном снимке Халлас загорает топлес. «На голове может быть только шляпа. Бюстгальтер здесь явно лишний», - подписала Яна фото.

Виолончелистка Сильвия Ильвес, которая часто хвастается фотографиями обнаженного тела в соцсети, просто потеряла дар речи и оставила загадочный комментарий: «😘irodr7ei>(7ajdjfueeoru747t7ridk3>|kiidu gi{zozisixjxkkxocktkdowkidk&idx>ixid) xi k kxkxlxlxk, kxkxkxkxkd8ie8(x 8 kwn-09».

Все теряются в загадках: или кошка пробежала по клавиатуре Сильвии и настучала странные буквы, или же Ильвес так поразило тело 50-летней красотки Яны?

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