КОЖУ ПЕРЕСАДИЛ? ⟩ Поклонники гадают, куда исчезли татуировки Тимати

Поклонники Тимура Юнусова, известного как Тимати, голову сломали, гадая, куда подевались татуировки с тела рэпера. Отсутствием своих знаменитых «рукавов» и «воротника» музыкант похвастался на своей странице в Instagram. На видео он демонстрирует чистые, гладкие руки и шею. Но ничего не объясняет.
Поклонники, даже не сразу понявшие, что изменилось в Тимати, не могут понять, как ему удалось бесследно избавиться от рисунков.
«Ну наконец помылся!»; «Здесь могла бы быть реклама тональника»; «Я знал, что это все хна!»; «Походу новый бизнес наметил Тимати, салон по удалению татуировок»; «Это новый фильтр, убирает татухи»; «Как он это сделал? Кожу пересадил?»; «Тимур просто Алисе снова в "камень-ножницы-бумага“ проиграл»; «Это же кофта такая, видно же рукава как заканчиваются», — выдвигают версии пользователи.