ВИДЕО ⟩ Рэпер Моргенштерн попал в больницу

Ухудшение здоровья Алишера Моргенштерна привело его на больничную койку. Об этом он рассказал в видео для поклонников. Рэпер записал несколько роликов в Instagram из палаты, где объяснил причину недуга.

По словам исполнителя, у него воспалилась одна из небных миндалин. Вместо лечения ангины он провел очередной концерт. Напряжение связок вызвало ухудшения самочувствия. По этой причине он объявил о перенесении трех ближайших концертов в российских городах.