Вт, 10.03.2020
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ФОТО ⟩ Эй, Агилера! Это не улица красных фонарей, это красная ковровая дорожка

Поп-звезда Кристина Агилера.

ФОТО: Image Press Agency/Scanpix

Американская поп-звезда Кристина Агилера (39) приняла участие в торжественной церемони и, несомненно, привлекла к себе много внимания, передает Elu24.

Последнее время бывшая секс-бомба удивляет публику очень смелыми и довольно странными нарядами. Например фанатам в Ирландии Агилера продемонстрировала свой «кристальный сосок»

Кроме того, лицо Агилеры несколько изменилось за эти годы. Хотя кожа поп-звезды почти такая же гладкая, как двадцать лет назад, ее лицо уже не такое, как раньше. Смотрите фото здесь.

Последний дебют Агилеры на красной ковровой дорожке также примечателен. А именно, во время премьеры диснеевского фильма «Мулан» на певице была надета юбка с высоким вырезом и сапоги по колено, что очень напоминают туфли, которые обычно носят дамы на улице красных фонарей.

Смотри фото:

Поп-звезда Кристины Агилеры на премьере диснеевского фильма «Мулан». 2020

ФОТО: Image Press Agency/Scanpix

Поп-звезда Кристины Агилеры на премьере диснеевского фильма «Мулан». 2020

ФОТО: Image Press Agency/Scanpix

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