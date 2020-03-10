ФОТО ⟩ Эй, Агилера! Это не улица красных фонарей, это красная ковровая дорожка

Последнее время бывшая секс-бомба удивляет публику очень смелыми и довольно странными нарядами. Например фанатам в Ирландии Агилера продемонстрировала свой «кристальный сосок».

Кроме того, лицо Агилеры несколько изменилось за эти годы. Хотя кожа поп-звезды почти такая же гладкая, как двадцать лет назад, ее лицо уже не такое, как раньше. Смотрите фото здесь.

Последний дебют Агилеры на красной ковровой дорожке также примечателен. А именно, во время премьеры диснеевского фильма «Мулан» на певице была надета юбка с высоким вырезом и сапоги по колено, что очень напоминают туфли, которые обычно носят дамы на улице красных фонарей.

Смотри фото:

Поп-звезда Кристины Агилеры на премьере диснеевского фильма «Мулан». 2020 ФОТО: Image Press Agency/Scanpix