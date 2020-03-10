ФОТО ⟩ Эй, Агилера! Это не улица красных фонарей, это красная ковровая дорожка

Американская поп-звезда Кристина Агилера (39) приняла участие в торжественной церемони и, несомненно, привлекла к себе много внимания, передает Elu24.
Последнее время бывшая секс-бомба удивляет публику очень смелыми и довольно странными нарядами. Например фанатам в Ирландии Агилера продемонстрировала свой «кристальный сосок».
Кроме того, лицо Агилеры несколько изменилось за эти годы. Хотя кожа поп-звезды почти такая же гладкая, как двадцать лет назад, ее лицо уже не такое, как раньше. Смотрите фото здесь.
Последний дебют Агилеры на красной ковровой дорожке также примечателен. А именно, во время премьеры диснеевского фильма «Мулан» на певице была надета юбка с высоким вырезом и сапоги по колено, что очень напоминают туфли, которые обычно носят дамы на улице красных фонарей.
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