ВИДЕО ⟩ Коронавирус не помешает: концерт «БИ-2» в Таллинне точно состоится

На концерте прозвучат и новые хиты «БИ-2» из альбома «Горизонт событий», и все главные песни группы – Greatest hits «БИ-2», которые любят и знают миллионы. Уверены, публика с радостью продемонстрирует это на концертах – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений «БИ-2». Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечен в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.