ВИДЕО ⟩ Коронавирус не помешает: концерт «БИ-2» в Таллинне точно состоится

Лева и Шура из «БИ-2» поприветствовали таллиннцев и попросили не болеть. 17 марта группа выступит на арене Saku Suurhall с новой программой NewBest.
На концерте прозвучат и новые хиты «БИ-2» из альбома «Горизонт событий», и все главные песни группы – Greatest hits «БИ-2», которые любят и знают миллионы. Уверены, публика с радостью продемонстрирует это на концертах – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений «БИ-2». Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечен в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.
Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно – да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим – 17 марта на концерте «БИ-2» с программой NewBest!