Эстонец: две русские проститутки хотели меня обворовать, но такого они точно не ожидали

Но жертв таких напитков в Эстонии на самом деле очень много, после передачи ведущей Катрин Луст начали поступать сообщения, где люди делятся пережитым.

Полиция ничего не сделает!

«Здравствуйте! Посмотрела сегодняшнюю программу и поняла, что должна вам написать. Я тоже стала жертвой GHB, написала заявление в полицию. Дала показания, сделали фотографии, сообщила полиции имя человека, но через 2 месяца пришло письмо из полиции о том, что дело закрыто. Полиция ничего не сделает, но у меня такой большой страх, после этого никогда не ходила ни в один бар. Случай произошел в одном из подвальных баров Таллинна».

Через полчаса ноги подкосились

«И со мной произошло подобное в тартуском клубе Vabank. Конец был счастливым благодаря моей коллеге-подруге, могу точно сказать, что это был GHB.

Я сама была невнимательной: оказалась с подругой в незнакомой компании.

Перед вечеринкой выпили шампанского и поели пиццу. У нас были бесплатные пригласительные в клуб Vabank и мы решили пойти немного потанцевать.

Я была в клубе где-то полчаса, но тут поняла, что ноги больше меня не слушаются. Подруга отвезла меня домой. Она довела меня до квартиры и утром я ничего не помнила. Два дня чувствовала себя просто отвратительно и не могла встать с постели. И уж тем более не было сил идти в полицию на опознание. Могу вас заверить, это очень серьезная проблема в Эстонии. Спасибо, что подняли эту тему».

В редакцию поступили письма не только от женщин, но и от мужчин.

Проститутки хотели обчистить мужчину?

«Где-то 4 года назад был дома и выпил бутылку розового вина, друг позвал меня в паб Scotland Yard. Собрался, пошел. Приехал и заказал пиво. Видел, что за барной стойкой сидели две уставшие русские проститутки.