Эстонец: две русские проститутки хотели меня обворовать, но такого они точно не ожидали

Вчера в передаче Kuuuurija на Kanal 2 рассказывалась история жительниц Тарту, которым, по их словам, в напиток подмешали так называемый наркотик для изнасилования, также своей историей поделилась 20-летняя Insta-блогер, которой в стакан с водой что-то подмешали и увезли в чужую квартиру.
Но жертв таких напитков в Эстонии на самом деле очень много, после передачи ведущей Катрин Луст начали поступать сообщения, где люди делятся пережитым.
Полиция ничего не сделает!
«Здравствуйте! Посмотрела сегодняшнюю программу и поняла, что должна вам написать. Я тоже стала жертвой GHB, написала заявление в полицию. Дала показания, сделали фотографии, сообщила полиции имя человека, но через 2 месяца пришло письмо из полиции о том, что дело закрыто. Полиция ничего не сделает, но у меня такой большой страх, после этого никогда не ходила ни в один бар. Случай произошел в одном из подвальных баров Таллинна».
Через полчаса ноги подкосились
«И со мной произошло подобное в тартуском клубе Vabank. Конец был счастливым благодаря моей коллеге-подруге, могу точно сказать, что это был GHB.
Я сама была невнимательной: оказалась с подругой в незнакомой компании.
Перед вечеринкой выпили шампанского и поели пиццу. У нас были бесплатные пригласительные в клуб Vabank и мы решили пойти немного потанцевать.
Я была в клубе где-то полчаса, но тут поняла, что ноги больше меня не слушаются. Подруга отвезла меня домой. Она довела меня до квартиры и утром я ничего не помнила. Два дня чувствовала себя просто отвратительно и не могла встать с постели. И уж тем более не было сил идти в полицию на опознание. Могу вас заверить, это очень серьезная проблема в Эстонии. Спасибо, что подняли эту тему».
В редакцию поступили письма не только от женщин, но и от мужчин.
Проститутки хотели обчистить мужчину?
«Где-то 4 года назад был дома и выпил бутылку розового вина, друг позвал меня в паб Scotland Yard. Собрался, пошел. Приехал и заказал пиво. Видел, что за барной стойкой сидели две уставшие русские проститутки.
Увидел недалеко друга и пошел к сцене, чтобы с ним поздороваться. Вернулся назад и выпил пиво, оставленное на барной стойке. И тут я почувствовал усталость и ноги стали подкашиваться. Я понял, что происходит и максимально быстро заказал такси. На следующее утро проснулся в верхней одежде и обуви. Видимо, хотели меня обокрасть, на мне была дорогая одежда».