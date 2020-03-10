Стало известно, когда Little Big представит песню для «Евровидения»

«Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на «Евровидении-2020», состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант». Информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу) своевременно и в соответствии с регламентом», - сказали в пресс-службе.

Ранее вокалист коллектива Илья Прусикин рассказал, что трек будет веселый, с бразильским оттенком. «Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», - сказал он.

Согласно жеребьевке, группа Little Big, представляющая Россию, выступит в первой части первого полуфинала «Евровидения» 12 мая в Роттердаме.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.