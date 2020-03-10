Вт, 10.03.2020
Смотрите, как зажигали на ласнамяэской дискотеке наши бабушки и дедушки и чьи-то родители СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Вокалист Little Big женился в преддверии «Евровидения»

Little Big

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS

Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой. Пара сыграла свадьбу во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге, пишет Пятый канал.

Вокалист петербургской группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой. Церемония состоялась во Дворце бракосочетания № 1 в центре Северной столицы.

Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте режиссер клипов музыкального коллектива Алина Пязок. Она отметила, что влюбленные поженились во Дворце бракосочетания № 1 в городе Санкт-Петербурге. Знаменитость опубликовала несколько трогательных видео с церемонии.

После в сеть попали кадры с празднования, где жениха на руках подкидывали приятели. Сам певец еще не опубликовал ни одного видео со свадьбы.

НАВЕРХ