ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Зачем в Эстонию везут бродячих псов из России?

В новом выпуске Kuuuurija поднимается актуальная тема: как в Эстонию попадают бездомные собаки из России и оказываются в приюте? Можно услышать, что у животных нет никаких прививок, то есть они заразные, чипов и документов, а если есть – то поддельные, и ввозят их в нашу страну контрабандой. Так ли это?
Телеведущая Kuuuurija Катри Луст отправилась со своей собакой по кличке Кузьмич в таллиннский приют для животных, которая тоже попала в Эстонию из России, чтобы разобраться с проблемой. Одна женщина из России прямо заявила, что у нее украли несколько собак и перевезли незаконно в Эстонию.
Ходят слухи, что в одном из эстонских приютов появляются собаки, которых отлавливают в России и привозят сюда. Причем, говорят, что люди, занимающиеся таким бизнесом, публикуют в социальных сетях душераздирающие просьбы помочь перевезти бедных собак через границу. Сердобольные переводят деньги, и животные пересекают границу Эстонии с документами, проверить подлинность которых невозможно на границе. Но слухи в данном случае, к счастью, остаются неподтвержденными.
Директор таллиннского приюта MTÜ Loomade Hoiupaik Лариса Козырева говорит и доказывает, что подобные слухи не имеют под собой никакого основания, и все собаки, находящиеся в приюте, чипированы, снабжены всеми необходимыми сертификатами и вакцинированы. Собака Катрин Луст, кстати, имеет российский чип, который легко считывается специальным устройством. И никаких проблем с псом хозяйка не имела.
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