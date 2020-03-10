ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Зачем в Эстонию везут бродячих псов из России?

В новом выпуске Kuuuurija поднимается актуальная тема: как в Эстонию попадают бездомные собаки из России и оказываются в приюте? Можно услышать, что у животных нет никаких прививок, то есть они заразные, чипов и документов, а если есть – то поддельные, и ввозят их в нашу страну контрабандой. Так ли это?