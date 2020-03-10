В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТТУДА ⟩ ТОП необычных вещей, которые хирурги достают из людей

С детства, если судить по американским фильмам и сериалам, американцы постоянно что-то в себя засовывают: мелочь, небольшие игрушки, ягоды, шурупы и так далее. Занимаясь этим с юных лет, они изрядно поднаторели и во взрослой жизни не спешат расставаться с приобретенной привычкой. Человеческое тело — удивительная вещь, но человеческое воображение еще более удивительно.

Все отчеты об извлечениях взяты из базы данных о посещениях отделения неотложной помощи Комиссии по безопасности потребительских товаров США, а некоторые приведенные описания дословны, пишет «Домашний Очаг».

Из ушей доставались два беспроводных наушника, драгоценности, каменная соль, ягоды, бумага, трубочка для коктейля, жемчуг, чип, декоративная морская раковина, пластиковый паук и рождественские украшения. Смешно звучат некоторые объяснения: «пациентка говорит, что у нее был воск в ухе и она пыталась удалить его пинцетом и куском веревки» или «поставил градусник в ухо, упал на кровать».

В носах застревали редкоземельные магниты, батарейки, мел, фантики, семечки и вновь рождественские украшения. Попытки же достать что-то самостоятельно заканчивались так: «жучка пытались вытащить с помощью заколки, теперь и заколка застряла».

Из глоток пациентов доставались презервативы, лазерные указки, таблетки моющего средства, фигурки, которые превращаются от воды в динозавра, пластиковые мечи, бритвенные лезвия, чучело птицы, сверла, слуховые аппараты, ключи и опять рождественские украшения: «7 (!) орешков с рождественской елки».