В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТТУДА ⟩ ТОП необычных вещей, которые хирурги достают из людей

Нетрудно представить удивление хирургов, когда они извлекают из людей такие вещи. Человеческое воображение поистине поражает. Поэтому инородные предметы зачастую попали в тела пострадавших очень странными способами. К счастью, в большинстве случаев всё закончилось хорошо, но повторять не стоит.
С детства, если судить по американским фильмам и сериалам, американцы постоянно что-то в себя засовывают: мелочь, небольшие игрушки, ягоды, шурупы и так далее. Занимаясь этим с юных лет, они изрядно поднаторели и во взрослой жизни не спешат расставаться с приобретенной привычкой. Человеческое тело — удивительная вещь, но человеческое воображение еще более удивительно.
Все отчеты об извлечениях взяты из базы данных о посещениях отделения неотложной помощи Комиссии по безопасности потребительских товаров США, а некоторые приведенные описания дословны, пишет «Домашний Очаг».
Из ушей доставались два беспроводных наушника, драгоценности, каменная соль, ягоды, бумага, трубочка для коктейля, жемчуг, чип, декоративная морская раковина, пластиковый паук и рождественские украшения. Смешно звучат некоторые объяснения: «пациентка говорит, что у нее был воск в ухе и она пыталась удалить его пинцетом и куском веревки» или «поставил градусник в ухо, упал на кровать».
В носах застревали редкоземельные магниты, батарейки, мел, фантики, семечки и вновь рождественские украшения. Попытки же достать что-то самостоятельно заканчивались так: «жучка пытались вытащить с помощью заколки, теперь и заколка застряла».
Из глоток пациентов доставались презервативы, лазерные указки, таблетки моющего средства, фигурки, которые превращаются от воды в динозавра, пластиковые мечи, бритвенные лезвия, чучело птицы, сверла, слуховые аппараты, ключи и опять рождественские украшения: «7 (!) орешков с рождественской елки».
То, что было извлечено из естественных отверстий ниже пояса, представляет собой не менее интересный список. В него вошли мелки, колпачки маркеров, шариковые ручки, плоскогубцы, палочки леденцов, коаксиальные кабели, обручальные кольца, магниты, отвертки, заколки для волос, зубные щетки, пластиковые контейнеры, ленты, сотовые телефоны, флаконы, нижнее белье, мячи, складные ножи, зубочистки, бритвенные лезвия, вешалки для одежды, насадки садового шланга, зажигалки, хоккейные клюшки, водяные пистолеты, пакетик героина, монеты, маленькая бутылка шампуня, большая бутылка шампуня лампочки и (фанфары) рождественские украшения. Путь, которым все это туда попадает, незатейлив: «спрыгнул с дивана — приземлился на ложку» или «пациент утверждает, что он поскользнулся в душе и приземлился на металлическую банку с освежителем воздуха». Но случается и настоящая мистика: «пациент не имеет понятия, как оно туда попало».