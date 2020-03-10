Астролог Павел Глоба: с 10 марта судьбоносные перемены ожидают два знака Зодиака

Козероги продолжат исправлять ошибки прошлого. С сегодняшнего дня представители этого знака Зодиака займутся серьезным планированием своего будущего. Вы определитесь с приоритетами и сможете принять правильное решение. Уже вслед за этим в вашей жизни будут происходить серьезные перемены, которые затронут сферы карьеры и бизнеса.

По словам специалиста, любые переломные моменты и неожиданные повороты пойдут вам на пользу и будут иметь положительный результат. На финансовом фронте ожидается спокойствие и благополучие.

Тернистый путь Водолеев наконец-то даст им передышку и повод для оптимизма. Несмотря на то что представители этого знака Зодиака не сдаются и предпочитают идти до конца, ситуация нынешнего марта поставит вас в тупик, но уже с сегодняшнего дня все неожиданным образом будет меняться в вашу пользу.