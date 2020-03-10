Выявлены новые симптомы коронавируса

По словам медиков, эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. Ученые рассказали и то, как выглядят новые симптомы. У пациента, зараженного коронавирусом, может появиться различная зудящая сыпь и подняться температура. При этом будут отсутствовать характерные для COVID-19 симптомы.

Полученные данные гласят, что даже анализы могут иногда показывать ложные положительные результаты на лихорадку денге. Поэтому эксперты Спризвали медиков всерьез подходить к проведению диагностики на коронавирус.

«Неверное лечение может угрожать как зараженному, так и окружающим», - заявили врачи.