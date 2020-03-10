Вт, 10.03.2020
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Выявлены новые симптомы коронавируса

Китай.

ФОТО: NOEL CELIS/AFP

Ученые из Сингапура объявили о том, что в ходе исследования ими выявлены новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом сообщает Topnews со ссылкой на The Straits Times.

По словам медиков,  эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. Ученые рассказали и то, как выглядят новые симптомы. У пациента, зараженного коронавирусом, может появиться различная зудящая сыпь и подняться температура. При этом будут отсутствовать характерные для COVID-19 симптомы.

Полученные данные гласят, что даже анализы могут иногда показывать ложные положительные результаты на лихорадку денге. Поэтому эксперты Спризвали медиков всерьез подходить к проведению диагностики на коронавирус.

«Неверное лечение может угрожать как зараженному, так и окружающим», - заявили врачи.

Напомним, что к основным симптомам коронавируса относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 113 000 случаев заражения коронавирусом, более 80 700 из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4 024 человека, более 64 000 излечились.

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