Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура объявили о том, что в ходе исследования ими выявлены новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом сообщает Topnews со ссылкой на The Straits Times.
По словам медиков, эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. Ученые рассказали и то, как выглядят новые симптомы. У пациента, зараженного коронавирусом, может появиться различная зудящая сыпь и подняться температура. При этом будут отсутствовать характерные для COVID-19 симптомы.
Полученные данные гласят, что даже анализы могут иногда показывать ложные положительные результаты на лихорадку денге. Поэтому эксперты Спризвали медиков всерьез подходить к проведению диагностики на коронавирус.
«Неверное лечение может угрожать как зараженному, так и окружающим», - заявили врачи.
Напомним, что к основным симптомам коронавируса относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 113 000 случаев заражения коронавирусом, более 80 700 из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4 024 человека, более 64 000 излечились.