ВИДЕО ⟩ Как вам? Группа Little Big представила песню для «Евровидения» от России

Little Big должен был представить композицию еще 9 марта, однако произошла задержка. Именно к этой дате ожидались официальные представления песен от всех конкурсантов.

Фронтмен питерской группы Little Big Илья Прусикин рассказал, что композиция родилась спонтанно, во время отдыха в январе этого года. Изначально музыканты не планировали брать ее для международного конкурса.

Артистам предстоит побороться за право выхода в финал. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Их соперниками станут артисты из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.

Ранее участники группы обратились к поклонникам:

Как и у любого русского человека, юмор у нас в крови. Поэтому песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию — у нас все тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены!

А вам понравилась новая песня Little Big ?