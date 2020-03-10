ВИДЕО ⟩ Сергей Лазарев разрыдался на глазах у зрителей

По словам коллег, артиста редко можно застать в столь эмоциональные моменты, что стало поводом для домыслов о психологическом состоянии певца.

Слезами градом Лазарев отреагировал на эмоционально отреагировал на выступление героини нового выпуска программы 19-летней певицы Полины Смирновой из Мурманской области. Девушка исполнила на сцене композицию инди-поп-группы IOWA «Одно и то же».

Спустя некоторое время после вступления на лице певца показались слезы, что заставило его коллегу Николая Баскова спросить об их причине. «Просто это невероятно было, очень здорово. Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату», – высказался Сергей Лазарев.

По словам артиста, ради таких эмоций стоит жить.

Ведущий шоу Николай Басков заявил изумленной публике отметил, что «никогда не видел, чтобы Сергей Лазарев плакал».