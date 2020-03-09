ФОТО ⟩ Ваша жена выполняющая работу по дому выглядит также горячо, как эта «сексуальная бабушка»?

В частности, она рассказала, что в дождливые дни ей нравится быть дома, убираться и чинить вещи. «Я сломан, пожалуйста, почини меня», — прокомментировал ее фотографию один из подписчиков.

«Отличный наряд для выполнения домашней работы», — добавил второй подписчик.

Ослепляюще красивую австралийку Джину Стюарт назвали «самой сексуальной бабушкой в мире» в 2018. году, когда она учавствовала в конкурсе мужского журнала Maxim, обогнав более молодых конкурсанток.

После участия в конкурсе «Мисс Maxim — 2018» Стюарт стала настоящей звездой Instagram с 203 000 подписчиками. Без сомнений, важную роль в ее популярности играет и то, что женщина публикует множество откровенных снимков.