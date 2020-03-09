Организаторы отменили концерты Мадонны из-за коронавируса

Организаторы отменили запланированные на 10 и 11 марта концерты американской певицы Мадонны из-за мер, введенных против распространения коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике концертного зала Grand Rex, где должно было состояться шоу, передает Rambler.ru.