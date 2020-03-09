Пн, 9.03.2020
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Организаторы отменили концерты Мадонны из-за коронавируса

Мадонна

ФОТО: LUCAS JACKSON/REUTERS

Организаторы отменили запланированные на 10 и 11 марта концерты американской певицы Мадонны из-за мер, введенных против распространения коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике концертного зала Grand Rex, где должно было состояться шоу, передает Rambler.ru.

Следуя министерскому указу о запрете на проведение мероприятий численностью более одной тысячи человек, мы с глубоким сожалением объявляем об отмене двух последних шоу,

— отмечается в сообщении. Организаторы также указали, что вернут деньги за все купленные билеты.

По последним данным санитарно-медицинского агентства Sante publique France, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными.

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