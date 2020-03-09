Впервые в Эстонии! Любимые детские герои Белка и Стрелка спешат в гости!

Но Белка и ее дружная семья помешают этим планам сбыться. Это история не просто о полете на Луну, это история о добре и дружбе. И, конечно, ребята, которые придут на представление, должны активно помогать Белке спасти нашу планету от астероидов, кислотного дождя и других космических катаклизмов. В центре мюзикла – путешествие легендарных собак-космонавтов к звездам, они в очередной раз пройдут все опасные приключения и порадуют маленьких зрителей своим юмором, озорством и задором.