Впервые в Эстонии! Любимые детские герои Белка и Стрелка спешат в гости!

А вы знали, что в космосе есть Созвездие пса. Именно туда отправляется наш отрицательный герой Палкан, чтобы научиться у Вселенского Зла стать самой злой и влиятельной собакой на Земле.
Но Белка и ее дружная семья помешают этим планам сбыться. Это история не просто о полете на Луну, это история о добре и дружбе. И, конечно, ребята, которые придут на представление, должны активно помогать Белке спасти нашу планету от астероидов, кислотного дождя и других космических катаклизмов. В центре мюзикла – путешествие легендарных собак-космонавтов к звездам, они в очередной раз пройдут все опасные приключения и порадуют маленьких зрителей своим юмором, озорством и задором.
Помимо Белки и Стрелки в музыкальном шоу поют и танцуют и их верные друзья – хитрый крыс Веня, начальник лунной базы Казбек и многие другие. Лицензионный бренд «Белка и Стрелка» анимационной студии «КиноАтис», который включает уникальных персонажей, созданных на основе истории нашей страны, уже давно полюбился потребителям, пользуется доверием и спросом, ведь дети просто обожают смелых четвероногих космонавтов, с которыми не соскучишься.
Увидеть любимых героев на большой сцене можно 5 марта в Тарту, 6 марта в Йыхви и 7 марта в Таллинне!