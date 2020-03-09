«Я три дня ничего не видела»: Надежда Бабкина сильно пострадала из-за пластики

Знаменитая артистка тщательно следит за своей внешностью. Ради сохранения красоты Надежда Бабкина даже отважилась лечь под нож пластического хирурга. «Я один раз делала круговую подтяжку лица», – рассказала она, добавив, что на подготовку к операции ушло десять дней.

Однако результат шокировал певицу. Исполнительница лишилась зрения на несколько дней. «Жесть была! Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Я ничего не видела, мне страшно было», – вспомнила Надежда Бабкина.

Когда певица наконец смогла увидеть себя в зеркале, то чуть с кровати не рухнула от ужаса – настолько она была неузнаваемой. Однако через две недели артистка кардинально преобразилась. Надежда Бабкина стала чаще появляться на публике и даже снялась в нескольких программах.