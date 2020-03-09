ГОРЯЧО ⟩ Лаура Пылдвере в нижнем белье в очередной раз соблазняет эстонских мужчин

Эстонская певица Лаура Пылдвере (31) поделилась в своем Instagram жарким снимком, на котором она позирует в нижнем белье на диване с женщиной.
Лаура поделилась с подписчиками фотографией со сьемой рекламной компании нижнего белья, на которой она изображена вместе со своей подругой.
Певица также поздравила прекрасный пол с 8 марта.
Крутого женского дня! Найдите смелость оставаться самой собой и принц на серой, белой, красной или на машине любого другого цвета доедет до тебя. И когда он прибудет, относись к нему как к королю,
— написала Лаура.