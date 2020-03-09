Пн, 9.03.2020
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ГОРЯЧО ⟩ Лаура Пылдвере в нижнем белье в очередной раз соблазняет эстонских мужчин

Лаура Пылдвере

ФОТО: Instagram

Эстонская певица Лаура Пылдвере (31) поделилась в своем Instagram жарким снимком, на котором она позирует в нижнем белье на диване с женщиной. 

Лаура поделилась с подписчиками фотографией со сьемой рекламной компании нижнего белья, на которой она изображена вместе со своей подругой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица также поздравила прекрасный пол с 8 марта.

Крутого женского дня! Найдите смелость оставаться самой собой и принц на серой, белой, красной или на машине любого другого цвета доедет до тебя. И когда он прибудет, относись к нему как к королю, 

— написала Лаура.

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