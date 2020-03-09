«KUUUURIJA» НА РУССКОМ ⟩ Подруги решились рассказать, как стали жертвами «колпачков» в тартуском клубе VABANK

В сегодняшнем выпуске рассказывается история подруг, которых, по их мнению, напичкали наркотиками в ночном клубе.

Действительно ли девушкам добавили в напитки наркотики для изнасилования в тартуском клубе? Неужели охранники настолько равнодушны, что не согласились вызвать полицию? Или все же женщины ведут не самый целомудренный образ жизни?