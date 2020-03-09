Пн, 9.03.2020
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«KUUUURIJA» НА РУССКОМ ⟩ Подруги решились рассказать, как стали жертвами «колпачков» в тартуском клубе VABANK

На портале Limon.ee по понедельникам выходит авторская передача Катрин Луст «Kuuuurija» на русском языке.

В сегодняшнем выпуске рассказывается история подруг, которых, по их мнению, напичкали наркотиками в ночном клубе.

Действительно ли девушкам добавили в напитки наркотики для изнасилования в тартуском клубе? Неужели охранники настолько равнодушны, что не согласились вызвать полицию? Или все же женщины ведут не самый целомудренный образ жизни?

О том, что же произошло в тартуском клубе Vabank смотрите прямо сейчас в передаче «Kuuuurija» на портале Limon.ee!

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