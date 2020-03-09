Умер легендарный актер Макс фон Сюдов

«С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», - сообщила изданию супруга актера Катрин фон Сюдов.

В фильме Бергмана «Седьмая печать» (1957) фон Сюдов исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл шахматную партию с самой Смертью.

Актер также снимался в бергмановских фильмах «Земляничная поляна», «Лицо», «Девичий источник», «Час волка» и других.

Кроме того, на счету фон Сюдова участие в таких известных лентах, как «Экзорцист», «Дюна», «Особое мнение», «Остров проклятых». Актер также снимался в популярном телесериале «Игра престолов» - роль престарелого лорда Бриндена, принимавшего обличие трехглазого ворона.

Последней работой актера стала роль во французско-бельгийском фильме «Курск» (2018), посвященном катастрофе российской подводной лодки «Курск» в 2000 году.