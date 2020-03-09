Песня эстонца Уку Сувисте вошла в ТОП-5 самых худших в этом году на «Евровидении»

Объявлены почти все песни, под вопросом пока композиция России и группы Little Big, а также нет данных по песне Сан-Марино, Азербайджана и Мальты, при этом артисты всех перечисленных стран известны. Следовательно, букмекерские ставки, скорее всего, почти не изменятся.

Эстония, Латвия и Белоруссия - в числе главных аутсайдеров года, еще в ТОП-5 худших из 41 страны вместе с нами вошли Хорватия и Словения. Это означает, что в финале «Евровидения» мы не увидим никого из перечисленных сейчас государства.

Самые лучшие страны в этом году, по версии букмекеров, Исландия, Болгария и Литва. Давайте еще раз посмотрим хит от Литвы!