СНОВА ВМЕСТЕ? ⟩ Сильвия Ильвес и Пауль Нейцов: нас объединяет музыка и одинаковое понимание многих вещей

Сильвия Ильвес рассказала, была ли на самом деле та картина, нарисованная СМИ и поклонниками ее отношениях с Паулем Нейцовым, правдой. «Зависит от того, о чем говорит пресса. Музыкальная информация - это все правда! Но желтая пресса сконцентрировалась лишь на негативной стороне наших отношений. У меня и у Пауля все хорошо, никто не страдает и не убивается по ушедшей страсти. Пауль очень разумный мужчина и не похож на человека, которому нужна женщина для душераздирающей драмы. И он мой лучший сценический партнер», - говорит виолончелистка.

«Я не делаю драму. Пресса очень хорошо справляется со своей задачей и пытается выжать из нашего романа все по максимуму. Но мы повторяем, что нам действительно хорошо работается вместе», - добавил Пауль Нейцов.

Ильвес объяснила, почему им хорошо работать вместе как музыкантам. «Мы оба многое пережили. Может быть, даже больше, чем обычные люди. У нас много взаимопониманий, сейчас - особая дружба. Пауль простой человек, он делает все, что хочет женщина. Когда мы записывали песню, он во всем со мной соглашался, и все, на чем я настаивала, вошло в альбом. Пауль упорядочивает мои хаотичные мысли и конкретизирует предложения», - уверяет Сильвия.

По словам музыкантов, сегодня их связывает лишь музыка, вскоре обоим предстоит гастрольный тур и новый записи. Их первый совместный альбом называется Ten Languages. «За этой записью стоит много работы. Могу с уверенностью сказать, что я начала работать над ним в шесть лет. Пауль тоже играл на виолончели в детстве, затем переключился на гитару, и у него были долгие годы работы», - считает Ильвес.

Пауль добавил, что хоть и Сильвия не любит петь, но делает это прекрасно. «Круто, что на новом альбоме есть пара песен с Сильвией. Уверен, мы показали себя с хорошей стороны», - улыбается Пауль Нейцов.