Пн, 9.03.2020
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Вечеринка для одиноких мужчин и женщин, жаждущих любви и ласки, прошла в Таллинне

14 февраля в таллиннском ночном клубе Prive состоялась вечеринка «Сезон охоты от организатора Sapronov Kutsub, которая так сильно полюбилась фанатам клубной жизни в Таллинне.

Здесь охотники могут встретить свою любовь, надев зеленую ленту, а все занятые пары получат возможность комфортно провести вечер, попросив красную ленту на кассе клуба.

Если в этот раз не получилось найти свою любовь, следующий шанс будет у вас 14 марта. Смотри, вступай в группу и делись с друзьями!

А пока что смотрите фото + видео с открытия “Сезон охоты”.

НОВОСТЬ! Для всех гостей мероприятий Sapronov Kutsub, проводимых в клубе PRIVE, доступно онлайн-резервирование столиков с помощью банковской карты!

Быстро, удобно и в ногу со временем!

Стань одним из первых: https://sapronov.ee/ru/

ПОКА ЧТО СМОТРИТЕ ГАЛЕРЕЮ С ПРОШЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ!

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