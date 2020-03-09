ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Вечеринка для одиноких мужчин и женщин, жаждущих любви и ласки, прошла в Таллинне

Здесь охотники могут встретить свою любовь, надев зеленую ленту, а все занятые пары получат возможность комфортно провести вечер, попросив красную ленту на кассе клуба.

Если в этот раз не получилось найти свою любовь, следующий шанс будет у вас 14 марта. Смотри, вступай в группу и делись с друзьями!

А пока что смотрите фото + видео с открытия “Сезон охоты”.

НОВОСТЬ! Для всех гостей мероприятий Sapronov Kutsub, проводимых в клубе PRIVE, доступно онлайн-резервирование столиков с помощью банковской карты!

Быстро, удобно и в ногу со временем!

Стань одним из первых: https://sapronov.ee/ru/