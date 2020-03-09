НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Фото и видео: невероятная рубка в женской поединке в Лас-Вегасе

Вейли ждала первая настоящая проверка. Йенджейчик — некогда доминирующая чемпионка дивизиона, до 2017 года вообще не проигрывала. После она дважды уступила Роуз Намаюнас и однажды Валентине Шевченко. Пара побед (за весь 2019-й Йоанна провела всего один бой) — и полька получила титульный шанс. Так нынче работает рейтинговая система UFC. При этом на бумаге она все равно оставалась самой мощной соперницей в карьере Чжанг.

Во втором по значимости бою китайская чемпионка Вейли Чжанг (слева)защищала титул против Йоанны Йенджейчик ФОТО: Steve Marcus/AP/Scanpix

Они выглядели полными противоположностями: спокойная и собранная Чжан, буквально живущая тренировками, и Йенджейчик, пришедшая на дуэль взглядов на высоченных каблуках и в обтягивающем красном платье. Столкновение Востока и Запада обещало незабываемое зрелище.

Искры полетели с самого начала. Соперницы прощупали друг друга лоукиками и несколько раз вступали в открытый размен уже в первом раунде. Отрезок стартовал с преимуществом Йенджейчик, но со временем чемпионка выровняла ситуацию. В первой пятиминутке спортсменки нанесли друг другу одинаковое количество значимых ударов.

Йоанна Йенджейчик. ФОТО: Harry How/AFP/Scanpix

Йоанна чаще прикрывала голову и периодически прикасалась ко лбу, проверяя, все ли в порядке. ФОТО: Harry How/AFP/Scanpix

Второй раунд также прошел без явного преимущества одной из соперниц. Удары Вейли казались мощнее. При этом и сама китаянка прилично пострадала от попаданий польки. К третьему раунду Йенджейчик разбила чемпионке нос, кроме того, у китаянки заплыл правый глаз.

В конечном итоге девушки закатили шоу, что называется, на века. 25 минут разменов, после которых лица Чжан и Енджейчик едва ли можно было узнать. Вэйли осталась чемпионкой благодаря решению судей. Эксперты, бойцы и болельщики сошлись во мнении, что это был лучший бой в истории женской MMA, пишет gazeta.ru.

Йоанна Йенджейчик (слева). ФОТО: Harry How/AFPScanpix