НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Фото и видео: невероятная рубка в женском поединке в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 248, куда зрители пришли, чтобы увидеть сразу два чемпионских боя - мужской и женский. Первая в истории китайская чемпионка UFC Вейли Чжанг сошлась в октагоне с некогда непобедимой Йоанной Йенджейчик, и женский бой превзошел ожидания, сообщает Elu24.
Вейли ждала первая настоящая проверка. Йенджейчик — некогда доминирующая чемпионка дивизиона, до 2017 года вообще не проигрывала. После она дважды уступила Роуз Намаюнас и однажды Валентине Шевченко. Пара побед (за весь 2019-й Йоанна провела всего один бой) — и полька получила титульный шанс. Так нынче работает рейтинговая система UFC. При этом на бумаге она все равно оставалась самой мощной соперницей в карьере Чжанг.
Они выглядели полными противоположностями: спокойная и собранная Чжан, буквально живущая тренировками, и Йенджейчик, пришедшая на дуэль взглядов на высоченных каблуках и в обтягивающем красном платье. Столкновение Востока и Запада обещало незабываемое зрелище.
Искры полетели с самого начала. Соперницы прощупали друг друга лоукиками и несколько раз вступали в открытый размен уже в первом раунде. Отрезок стартовал с преимуществом Йенджейчик, но со временем чемпионка выровняла ситуацию. В первой пятиминутке спортсменки нанесли друг другу одинаковое количество значимых ударов.
Второй раунд также прошел без явного преимущества одной из соперниц. Удары Вейли казались мощнее. При этом и сама китаянка прилично пострадала от попаданий польки. К третьему раунду Йенджейчик разбила чемпионке нос, кроме того, у китаянки заплыл правый глаз.
В конечном итоге девушки закатили шоу, что называется, на века. 25 минут разменов, после которых лица Чжан и Енджейчик едва ли можно было узнать. Вэйли осталась чемпионкой благодаря решению судей. Эксперты, бойцы и болельщики сошлись во мнении, что это был лучший бой в истории женской MMA, пишет gazeta.ru.