ФОТО И ВИДЕО ⟩ Беспрецедентные меры: Милан и Венецию закрывают на карантин

Veneetsias elab umbes 260 000 inimest, kes kõik on karantiini tõttu kodudes ja liiguvad vaid siis, kui on hädavajalik. Valitsuse käsu kohaselt on kätlemine, musitamine ja suudlemine keelatud, kuna uus koroonaviirus levib lähikontakti ja piisknakkusega.