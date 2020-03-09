ФОТО И ВИДЕО ⟩ Беспрецедентные меры: Милан и Венецию закрывают на карантин

Из-за эпидемии коронавируса в Италии закрыли весь север страны, включая популярные среди туристов Милан и Венецию.

Под карантином оказались около 16 млн человек, а также путешественники, которые теперь боятся, что их могут не выпустить обратно домой.

На фоне ухудшения ситуации правительство страны решилось на беспрецедентные меры: будут закрыты Ломбардия и еще 14 провинций.

В регионах вводятся ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри. Покинуть эти провинции можно только в качестве исключения, как и въехать в них. Эти меры будут действовать минимум до 3 апреля.