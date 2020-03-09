ФОТО И ВИДЕО ⟩ Беспрецедентные меры: Милан и Венецию закрывают на карантин

Из-за эпидемии коронавируса в Италии закрыли весь север страны, включая популярные среди туристов Милан и Венецию.
Под карантином оказались около 16 млн человек, а также путешественники, которые теперь боятся, что их могут не выпустить обратно домой.
На фоне ухудшения ситуации правительство страны решилось на беспрецедентные меры: будут закрыты Ломбардия и еще 14 провинций.
В регионах вводятся ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри. Покинуть эти провинции можно только в качестве исключения, как и въехать в них. Эти меры будут действовать минимум до 3 апреля.
Кроме того, в регионах будет ограничена работа музеев и отменены все массовые мероприятия.
Власти Италии объявили о закрытии на карантин северных регионов страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса. Въезд в эти регионы и выезд из них будут фактически закрыты. Всего в зоне карантина оказалось не менее 16 миллионов человек, пишет Русская служба Би-би-си.
В воскресенье в Италии стало известно еще о 133 умерших от коронавируса, общее число смертей, вызванных заболеванием, в стране таким образом достигло 366.
Число зараженных достигло 7375, увеличившись за один день на 25%.
По числу инфицированных Италия вышла на второе место в мире после Китая, опередив Южную Корею, где общее число случаев составляет 7313.
Veneetsias elab umbes 260 000 inimest, kes kõik on karantiini tõttu kodudes ja liiguvad vaid siis, kui on hädavajalik. Valitsuse käsu kohaselt on kätlemine, musitamine ja suudlemine keelatud, kuna uus koroonaviirus levib lähikontakti ja piisknakkusega.
Itaalia valitsus eraldas karantiinipiirkonnas lõksus olijate abistamiseks 7,5 miljardit eurot.
Kokku on Põhja-Itaalias karantiinis 16 miljonit inimest, mis on ligi veerandik Itaalia rahvastikust.
Itaalias on koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 230 inimese ja nakatunuid on rohkem kui 5500.
Lisaks Hiinale, kus uus koroonaviirus möödunud aasta lõpul levima hakkas ja Itaaliale suured nakkuskolded ka Jaapanis, Lõuna-Koreas, Singapuris ja Iraanis.