ФОТО ВЕКА ⟩ Абсолютно обнаженная эстонская красотка нежится в девственном лесу

«Наши тела не для того, чтобы вы считали их сексуальными объектами, - сначала все же Лиза обращается к мужчинам. - Мы не хотим и не нуждаемся в вашем мнении о том, как должны выглядеть наши тела или как мы должны к ним относиться, что носить, какую часть тела открывать, а какую прикрывать. Женское тело - одно из самых ярких достижений природы. Оно дает жизнь другим людям, поэтому рассматривать женское тело исключительно как объект желания - просто оскорбительно».