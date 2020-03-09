ФОТО ВЕКА ⟩ Абсолютно обнаженная эстонская красотка нежится в девственном лесу

Эстонский блогер и путешественница Лиза Линд опубликовала в своем Instagram снимок из Доминиканы, смотреть на который можно бесконечно, особенно мужскими глазами. Лиза снялась абсолютно голой, но послание под фотографией, приуроченное к 8 марта, полно смысла и философских рассуждений.
На фото белокурая Линд лежит на камне в девственном доминиканском лесу, явно наслаждаясь собой. Ее пост - это своеобразный гимн женскому телу.
«Наши тела не для того, чтобы вы считали их сексуальными объектами, - сначала все же Лиза обращается к мужчинам. - Мы не хотим и не нуждаемся в вашем мнении о том, как должны выглядеть наши тела или как мы должны к ним относиться, что носить, какую часть тела открывать, а какую прикрывать. Женское тело - одно из самых ярких достижений природы. Оно дает жизнь другим людям, поэтому рассматривать женское тело исключительно как объект желания - просто оскорбительно».
Лиза пожелала всем «королевам» восхитительного 8 марта, напомнила, что надо быть сильными, не идти на поводу у мужских желаний и делать всегда то, что хочется им.
Как бы то ни было, но Лиза немного лукавит, не правда ли? Иначе зачем сниматься совершенно обнаженной.