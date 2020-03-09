Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 марта

Портал Woman`s day поделился советами и рекомендациями на ближайшие семь дней. Следуйте им, чтобы оставаться на плаву и не беспокоиться о мелочах, правильнее планировать дела на будущее и не терять самообладания в самых непростых ситуациях, которых может быть немало.
Овен
Овны — самые сильные духом люди на Земле, поэтому в непростых ситуациях им всё ни по чем. На этой неделе им придется проявить свою внутреннюю силу на все сто процентов, потому что возможны непредвиденные проблемы, особенно в самый неблагоприятный день недели — 12 марта. Наибольший успех в делах ждет их в четверг и в пятницу.
Что касается любви, то 12 марта в этой сфере тоже стоит быть осторожными, не давать пустых обещаний и не обижаться без повода на вторую половинку. Тем, кто пока одинок, звезды помогут исправить положение дел. Овнов ждут интересные знакомства. На выходных можно заняться покупками — приобрести что-нибудь для дома или обновить гардероб.
Телец
Начнется неделя достаточно благоприятно. 9 и 10 марта звезды и планеты будут находиться в очень хорошем положении, однако, 12 число станет самым опасным днем из-за их диссонанса. В этом случае на Тельцов может напасть лень и апатия, спастись от которых поможет специальный заговор. В середине рабочей недели лучше не поступать опрометчиво.
В близких отношениях может наступить период прохлады, поэтому лучше отдохнуть друг от друга в дружбе, семейных отношениях и в любви. В одиночестве можно сходить развлечься, купить что-то полезное для себя, обновить внешний вид или полностью его поменять. На буднях астролог советует не отворачиваться от коллег и близких, прислушиваясь к ним почаще.
Близнецы
Павел Глоба рекомендует быть осторожнее 15 марта. В этот день стоит отдохнуть дома и не начинать никаких новых дел. В финансовой сфере настало время работы над собой. Необходимо избавиться от вредных привычек бедных людей, которые мешают разбогатеть. Наилучшие дни для совершения важных шагов и покупок — 10, 11 и 12 марта.
В середине рабочей недели Близнецам будет сопутствовать удача, но даже в этом случае велика вероятность снижения доходов и повышения уровня расходов. Эта неделя плохо подходит для любовных приключений. Лучше сосредоточиться на делах, но не нести домой негатив с работы. Всему свое время и место.
Рак
На этой неделе Ракам придется несладко. Особенно это касается тех, кто живет с обидой на сердце. Нужно задуматься о том, как перестать злиться и избавиться от негатива. В противном случае эта неделя может стать очень опасной и непредсказуемой. Легче всего победить уныние в дни силы: 9, 13 и 14 марта.
В остальные дни, особенно в четверг астролог советует Ракам бороться за место под Солнцем максимально самоотверженно. Можно отправляться в командировки, путешествия, но делать это предельно осторожно и обдуманно. Не следует давать и просить деньги взаймы. В дни силы можно назначать переговоры, совершать покупки.
Лев
Для Львов эта неделя окажется крайне непростой. С одной стороны, будет много опасностей, с другой Вселенная постарается посылать Львам знаки судьбы. Следует быть внимательными и доверять почаще интуиции. Гордые представители этого Знака могут потерпеть неудачи в делах. Стоит почаще просить помощи у окружающих, если всё идет крахом.
В любви неделя будет крайне непредсказуемой и непонятной. Ссоры будут быстро сменяться оттепелью, а хорошее настроение негативом. Не стоит расслабляться, потому что за каждым углом могут ждать опасности. Одиноким Львам будет спокойнее — они смогут сфокусировать на работе.
Дева
Девам стоит избегать общения с лживыми Знаками Зодиака. Особенно это касается 10 числа, когда звезды и планеты образуют диссонанс. Это прекрасный период для того. чтобы укрепить свое положение в финансовой и деловой сферах, поэтому стоит поменьше доверять окружающим и сфокусироваться на самых важных делах, не откладывая их на потом.
В любви Девам тоже повезет, особенно тем, кто пока одиноки. Они смогут встретить вторую половинку, познакомиться с кем-то очень приятным. Это будет прекрасное время для романтики, флирта, знакомств. Тем, кто уже в отношениях, звезды подарят спокойствие и размеренность, хорошее настроение и желание быть вместе все это время.
Весы
Весам на их жизненном пути могут повстречаться крайне неприятные личности. Обереги от злых людей помогут отразить нападения врагов и потенциальных недоброжелателей. Особенно актуально это 10 числа, когда звезды и планеты будут в сильной дисгармонии друг с другом. Период большой удачи ждет Весов на выходных.
Даже в самые благоприятные дни не стоит ждать успехов в любовной сфере. Они возможны, но маловероятны. Именно поэтому Павел Глоба рекомендует сфокусироваться на сфере финансов и работы. Продуктивность Весов вырастет многократно, потому что ничто не должно их отвлекать от творческого и интеллектуального процесса Физический тружд тоже будет более приятным.
Скорпион
У Скорпионов начинается время радости и успеха. Аффирмации на успех и богатство усилят позитивное воздействие звезд, создав в сознании этих людей «пузырь» из позитивных мыслей, которые со временем в будущем превратятся в удачу. Большой прогресс в финансовых делах ждет тех, кто по воле долга занимается помощью людям.
В любви Скорпионов ожидает невероятная удача. Это будет период, в который можно преуспеть как в поисках второй половинки, так и в укреплении уже существующих отношений. Период идеален для реализации общих идей. Отдохнуть друг от друга можно только 14 числа, в субботу. В этот день лучше заняться личными проблемами.
Стрелец
Здоровье и удача очень часто зависят от переживаемых нами эмоций. Существует семь чувств и эмоций, которые разрушают здоровье и приводят к проблемам с фортуной. Именно от них стоит избавиться как можно скорее, а именно к выходным, потому что в субботу и воскресенье звезды окажутся в крайне неблагоприятном положении.
Выходные стоит провести в максимально благоприятной обстановке, тогда как на буднях стоит сфокусироваться на максимально простых делах. В любви чудес не предвидится, поэтому лучше не рисковать любовью, выясняя отношения руганью и спорами. Максимальное спокойствие поможет Стрельцам выйти сухими из воды.
Козерог
На той неделе у Козерогов возможны проблемы с желанием работать и делать что-то для построения своего счастья. У каждого знака Зодиака своя мотивация, которая заставляет двигаться вперед. Козерогам стоит поискать ее внутри себя. Важно поднять настроение, в чем этим людям помогут новые знакомства, общение, флирт, романтика.
Это неплохое время для важных шагов в бизнесе и на работе, а также для подписания важных бумаг. Павел Глоба отмечает, что эти семь дней можно использовать как время для совершения покупок. Полезными станут яркие ощущения, необычный отдых. Неплохо бы также провести некоторое время с семьей, второй половинкой.
Водолей
Это будет достаточно динамичная неделя для Водолеев. Возможно, придется работать больше, чем обычно. В связи с этим, астролог советует распределять силы более мудро. Эффективная медитация поможет избавиться от усталости и апатии. В потоке дел Водолеям удастся обнаружить новые возможности и добиться своего.
Представителям этого знака повезет не только в делах, но и в любви. Тем, кто в отношениях, придется больше времени проводить со второй половинкой. Одиноким Водолеям привлечь внимание противоположного пола помогут обновки в одежде, новый образ и хорошее настроение. Это не лучшее время, чтобы проводить его в гордом одиночестве.
Рыбы
Самый опасный день для Рыб — понедельник. В это время желательно пользоваться шепотками на удачу. Они помогут решить важные дела без дополнительных проблем. В целом неделя хорошо подходит для получения новых знаний, смены работы и принятия важных судьбоносных решений.
Особенно позитивными днями могу считаться в этот раз четверг, пятница и суббота. Именно в эти дни настроение звезд окажется самым благоприятным и созидательным. Особенно это коснется любви. Можно признаваться в чувствах, заниматься совместными делами, знакомиться и флиртовать. Главное — не лгать и не притворяться.