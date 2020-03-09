Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 марта

Овен

Овны — самые сильные духом люди на Земле, поэтому в непростых ситуациях им всё ни по чем. На этой неделе им придется проявить свою внутреннюю силу на все сто процентов, потому что возможны непредвиденные проблемы, особенно в самый неблагоприятный день недели — 12 марта. Наибольший успех в делах ждет их в четверг и в пятницу.

Что касается любви, то 12 марта в этой сфере тоже стоит быть осторожными, не давать пустых обещаний и не обижаться без повода на вторую половинку. Тем, кто пока одинок, звезды помогут исправить положение дел. Овнов ждут интересные знакомства. На выходных можно заняться покупками — приобрести что-нибудь для дома или обновить гардероб.

Телец

Начнется неделя достаточно благоприятно. 9 и 10 марта звезды и планеты будут находиться в очень хорошем положении, однако, 12 число станет самым опасным днем из-за их диссонанса. В этом случае на Тельцов может напасть лень и апатия, спастись от которых поможет специальный заговор. В середине рабочей недели лучше не поступать опрометчиво.

В близких отношениях может наступить период прохлады, поэтому лучше отдохнуть друг от друга в дружбе, семейных отношениях и в любви. В одиночестве можно сходить развлечься, купить что-то полезное для себя, обновить внешний вид или полностью его поменять. На буднях астролог советует не отворачиваться от коллег и близких, прислушиваясь к ним почаще.

Близнецы

Павел Глоба рекомендует быть осторожнее 15 марта. В этот день стоит отдохнуть дома и не начинать никаких новых дел. В финансовой сфере настало время работы над собой. Необходимо избавиться от вредных привычек бедных людей, которые мешают разбогатеть. Наилучшие дни для совершения важных шагов и покупок — 10, 11 и 12 марта.

В середине рабочей недели Близнецам будет сопутствовать удача, но даже в этом случае велика вероятность снижения доходов и повышения уровня расходов. Эта неделя плохо подходит для любовных приключений. Лучше сосредоточиться на делах, но не нести домой негатив с работы. Всему свое время и место.

Рак

На этой неделе Ракам придется несладко. Особенно это касается тех, кто живет с обидой на сердце. Нужно задуматься о том, как перестать злиться и избавиться от негатива. В противном случае эта неделя может стать очень опасной и непредсказуемой. Легче всего победить уныние в дни силы: 9, 13 и 14 марта.

В остальные дни, особенно в четверг астролог советует Ракам бороться за место под Солнцем максимально самоотверженно. Можно отправляться в командировки, путешествия, но делать это предельно осторожно и обдуманно. Не следует давать и просить деньги взаймы. В дни силы можно назначать переговоры, совершать покупки.

Лев