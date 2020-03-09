Джиган съехал от жены и четырех детей: подробности скандала в звездной семье

Еще в конце февраля жизнь 31-летней Оксаны Самойловой казалась идеальной. В семье, где уже подрастают три девочки, родился долгожданный мальчик, которого назвали Давидом. Заботливый муж усыпал Оксану цветами и обустраивал быт в Америке, где пара собиралась пробыть какое-то время. Однако неожиданно Самойлова заявила, что сильно скучает по России. Поклонники беспокоятся, что модель чувствует себя некомфортно вдали от дома, в особенности, из-за неадекватного поступка супруга.

Пару дней назад артист в нетрезвом виде устроил прямой эфир, по ходу которого ругался матом и выпивал. Сегодня же он опубликовал несколько видео, на которых заметно, что рэпер сбрил бороду и брови. Поклонники отметили и то, что Джиган находится не дома с детьми, а в другом районе Майами — артист расположился в Palm Beach Shores Rehab. Из чего они сделали вывод, что супруги решили пожить отдельно.

Фанаты переживают, что после всех этих выходок у Оксаны началась депрессия. Об этом говорят неоднозначные публикации звезды. Так, сегодня Самойлова призналась публике, что у нее нет желания что-либо делать. «Я просто не хочу просыпаться в этот мир», — написала многодетная мама.

Джиган шокировал общественность своим поступком

Пока неизвестно, где именно сейчас находится Джиган. Однако он не оставляет попыток помириться с женой. Так, музыкант трогательно поздравил Оксану с 8 марта в социальных сетях. «Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир», — обратился Джиган к жене.

Несмотря на попытки наладить отношения, музыкант продолжает вести себя странно. Он регулярно устраивает прямые трансляции с подписчиками, где демонстрирует не самые лучшие манеры. Джиган выкрикивает нецензурные выражения, распыляется в отношении коллег и утверждает, что он находится в специализированной лечебнице. «Я психбольной, меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в «психушке», — неожиданно заявил рэпер.

Самойлова все свободное время уделяет новорожденному