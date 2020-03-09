Джиган бросил жену и детей и попал в психушку: подробности скандала в звездной семье

В последние дни отношения супругов значительно испортились. Поклонники пары переживают, что влюбленные могут расстаться из-за выходок Джигана. Судя по всему, Оксана не может смириться с поведением мужа и сильно переживает, пишет «Стархит».
Еще в конце февраля жизнь 31-летней Оксаны Самойловой казалась идеальной. В семье, где уже подрастают три девочки, родился долгожданный мальчик, которого назвали Давидом. Заботливый муж усыпал Оксану цветами и обустраивал быт в Америке, где пара собиралась пробыть какое-то время. Однако неожиданно Самойлова заявила, что сильно скучает по России. Поклонники беспокоятся, что модель чувствует себя некомфортно вдали от дома, в особенности, из-за неадекватного поступка супруга.
Пару дней назад артист в нетрезвом виде устроил прямой эфир, по ходу которого ругался матом и выпивал. Сегодня же он опубликовал несколько видео, на которых заметно, что рэпер сбрил бороду и брови. Поклонники отметили и то, что Джиган находится не дома с детьми, а в другом районе Майами — артист расположился в Palm Beach Shores Rehab, где находится клиник по лечению от наркологической зависимости. В почти 3 000 евро сутки может обойтись Джигану пребывание в элитной наркологической клинике. Напомним, в Seaside Palm Beach рэпер оказался в Международный женский день
Фанаты переживают, что после всех этих выходок у Оксаны началась депрессия. Об этом говорят неоднозначные публикации звезды. Так, сегодня Самойлова призналась публике, что у нее нет желания что-либо делать. «Я просто не хочу просыпаться в этот мир», — написала многодетная мама.
Пока неизвестно, где именно сейчас находится Джиган. Однако он не оставляет попыток помириться с женой. Так, музыкант трогательно поздравил Оксану с 8 марта в социальных сетях. «Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир», — обратился Джиган к жене.
Несмотря на попытки наладить отношения, музыкант продолжает вести себя странно. Он регулярно устраивает прямые трансляции с подписчиками, где демонстрирует не самые лучшие манеры. Джиган выкрикивает нецензурные выражения, распыляется в отношении коллег и утверждает, что он находится в специализированной лечебнице. «Я психбольной, меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в «психушке», — неожиданно заявил рэпер.
Напомним, что Оксана познакомилась с будущим мужем в ночном клубе. Через неделю пара уехала вместе отдыхать на острова. По признанию Джигана, этих дней хватило, чтобы понять, что Самойлова та самая — единственная, которую он давно искал. В браке у супругов родилось четверо детей. Ходили слухи, что ради появления долгожданного мальчика супруги даже решились на процедуру ЭКО, однако молодые родители отрицают эту информацию. Муж и жена уверяют, что последняя беременность стала для них приятной неожиданностью.