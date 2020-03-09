Астролог Василиса Володина пообещала, что середина марта принесет удачу трем знакам Зодиака

Ракам астролог советует остерегаться энергетических вампиров и делать все до середины месяца самостоятельно. Это поможет сохранить свои нервы. Больше всего повезет на этой неделе тем, чья работа не связана с постоянным общением. Это идеальный период для тех, кто занят в сфере искусства и много работает в уединении. Людям с креативным складом ума будет гораздо проще заниматься своими привычными делами и принимать важные решения на коротком уведомлении.

Благоприятная неделя начнется и у Скорпионов, принеся с собой море позитивных эмоций. Астролог советует также относиться проще к любым неурядицам в любви или в финансовой сфере, стремясь к гармонии с собой. Для этого необходимо визуализировать то хорошее, что может происходить, чтобы это действительно случилось.