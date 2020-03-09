Полнолуние 9 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

В понедельник пройдет мартовское полнолуние в Деве. Влияние этого созвездия будет сильным, поэтому день не обещает быть простым. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с особенностями этих суток, чтобы исключить дела, которые помогут привести к неприятностям, а также использовать энергетику полной Луны для привлечения в жизнь благополучия.

Что можно делать в день Полнолуния

В день полнолуния, которое пройдет в созвездии Девы, астрологи рекомендуют заниматься текущими делами. Рутинная работа может утомить, поэтому необходимо делать перерывы, чтобы отвлечься и избежать переутомления.

9 марта удача не отвернется от тех, кто умеет находить компромиссы. Умение находить общий язык с окружением, а также достигать согласия в спорных вопросах, убережет не только от конфликтов, но и от раздражения.

В понедельник можно смело заниматься планированием, находить и устранять недочеты, чтобы после воплотить в жизнь все, что необходимо. Такая работа поможет подготовить фундамент для будущих успехов и побед.

Полнолуние в Деве — отличное время для составления карты желаний . В этот день любые мечты получится воплотить в реальность, если верить и запрограммировать себя на успех. Позитивные установки помогут преодолевать сложности на пути к благополучной жизни.

В день Полнолуния важно запомнить все, что привиделось во сне, чтобы после растолковать полученные знаки. Вещие сновидения во время Полнолуний — не редкость, и именно в такие дни во снах можно получить ответы на волнующие вопросы, а также предостережения.

Время будет идеальным для проведения практик, направленных на достижение внутренней гармонии. Под воздействием Полной Луны такие занятия будут жизненно необходимы тем, кто плохо контролирует эмоции, а также всем для того, чтобы исключить неприятности, связанные с перепадами настроения.

Что будет под запретом 9 марта

Полнолуние 9 марта — не время для авантюр и рискованных мероприятий. Влияние педантичной Девы не приемлет ничего хаотичного, поэтому день стоит провести в спокойном режим, не поддаваясь на провокации и опираясь на доводы разума.

В день полнолуния тратить сбережения чревато финансовыми проблемами. Спонтанные покупки, вложения, передача денег в долг или кредитование отрицательно скажутся на денежной удаче. В эти сутки астрологи рекомендуют покупать только самое необходимое, отказавшись от трат на пустяки и безделушки.

Выяснение отношений в полнолуние — плохая идея. Споры и конфликты под влиянием полной Луны могут разгореться в нешуточную ссору, а примирение может быть долгим и утомительным. К тому же всплески эмоций могут навредить репутации и повлиять на успехи не лучшим образом.