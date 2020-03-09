НИЧЕГО СЕБЕ! ⟩ Девушка в Интернете заказала секси-платье, а пришел пакет для мусора

О своей истории покупки девушка рассказала в соцсети Twitter, выложив фото результата примерки.

Лорен заказала платье британского размера 12 (что соответствует нашему 46-му). В нем она собиралась пойти на гламурное мероприятие в ближайшие выходные. Покупка обошлась ей в 25 фунтов (около 28 евро).

Но когда девушка его примерила, платье из мятого материала висело на ней мешком. И вовсе не «придавало привлекательности фигуре», как утверждалось на сайте.

Piltidelt näeb kleit suurepärane välja ja paistab olevat täpselt nii ümber, et toob esile modelli kauni figuuri. ФОТО: Mercury Press & Media/Scanpix

«Оно выглядит, как пластиковый пакет для мусора, который окунули в краску», — писали комментаторы. Кому-то наряд напомнил сумку из магазина Ikea и даже сдувшийся детский бассейн.

Впрочем, некоторые покупательницы, ссылаясь на собственный опыт, советовали Лоран просто обменять платье на такое же, но меньше размером.

Пост собрал более 24 тысяч лайков.