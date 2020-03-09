НИЧЕГО СЕБЕ! ⟩ Девушка в Интернете заказала секси-платье, а пришел пакет для мусора

Британка Лорен Томпсон заказала в магазине PrettyLittleThing сексуальное облегающее розовое платье из полиуретана, однако когда наряд пришел, девушка была неприятно удивлена результатом, пишет golos.ua.
О своей истории покупки девушка рассказала в соцсети Twitter, выложив фото результата примерки.
Лорен заказала платье британского размера 12 (что соответствует нашему 46-му). В нем она собиралась пойти на гламурное мероприятие в ближайшие выходные. Покупка обошлась ей в 25 фунтов (около 28 евро).
Но когда девушка его примерила, платье из мятого материала висело на ней мешком. И вовсе не «придавало привлекательности фигуре», как утверждалось на сайте.
«Оно выглядит, как пластиковый пакет для мусора, который окунули в краску», — писали комментаторы. Кому-то наряд напомнил сумку из магазина Ikea и даже сдувшийся детский бассейн.
Впрочем, некоторые покупательницы, ссылаясь на собственный опыт, советовали Лоран просто обменять платье на такое же, но меньше размером.
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