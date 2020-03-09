Пн, 9.03.2020
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НИЧЕГО СЕБЕ! ⟩ Девушка в Интернете заказала секси-платье, а пришел пакет для мусора

Lauren Thompson tellis netipoest uhke peokleidi, aga kui ta selle selga tõmbas, sai ta hoopis kõhutäie naerda.

ФОТО: Mercury Press & Media/Scanpix

Британка Лорен Томпсон заказала в магазине PrettyLittleThing сексуальное облегающее розовое платье из полиуретана, однако когда наряд пришел, девушка была неприятно удивлена результатом, пишет golos.ua.  

О своей истории покупки девушка рассказала в соцсети Twitter, выложив фото результата примерки.

Лорен заказала платье британского размера 12 (что соответствует нашему 46-му). В нем она собиралась пойти на гламурное мероприятие в ближайшие выходные. Покупка обошлась ей в 25 фунтов (около 28 евро).

Но когда девушка его примерила, платье из мятого материала висело на ней мешком. И вовсе не «придавало привлекательности фигуре», как утверждалось на сайте.

Piltidelt näeb kleit suurepärane välja ja paistab olevat täpselt nii ümber, et toob esile modelli kauni figuuri. 

ФОТО: Mercury Press & Media/Scanpix

«Оно выглядит, как пластиковый пакет для мусора, который окунули в краску», — писали комментаторы. Кому-то наряд напомнил сумку из магазина Ikea и даже сдувшийся детский бассейн.

Впрочем, некоторые покупательницы, ссылаясь на собственный опыт, советовали Лоран просто обменять платье на такое же, но меньше размером.

Пост собрал более 24 тысяч лайков.

Вместо сексуального платья девушка получила такой вот мешок для мусора

ФОТО: Mercury Press & Media/Scanpix

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