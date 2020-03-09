КОНЦЕРТ 18+ ⟩ Совершенно голый мужчина выступил на сцене фестиваля Ночь в музее ERM

«Великолепный атриум музея на время проведения концерта превратился в сказочный мир, где встретились прошлое и современное, спокойное и бурное», - так Эстонский национальный музей описал само событие и поместил его в ТОП мероприятий.

Выступали чувственная Yasmyn и всегда поражающая Iiris, а хедлайнером стала легендарная группа Winny Puhh