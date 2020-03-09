КОНЦЕРТ 18+ ⟩ Совершенно голый мужчина выступил на сцене фестиваля Ночь в музее ERM

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«Великолепный атриум музея на время проведения концерта превратился в сказочный мир, где встретились прошлое и современное, спокойное и бурное», - так Эстонский национальный музей описал само событие и поместил его в ТОП мероприятий.
Выступали чувственная Yasmyn и всегда поражающая Iiris, а хедлайнером стала легендарная группа Winny Puhh
Зрители быстро ушли в отрыв, а когда на сцену поднялся уличный музыкант Jimbino Vegan в чем мать родила, их восторгу не было предела.