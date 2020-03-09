ВИДЕО ⟩ «Женский шабат»: номер «Уральских пельменей» про Розу Люксембург, Клару Цеткин и 8 марта стал хитом

«Уже завтра даже самые любящие мужчины нет-нет, да и поймают себя на мысли: «Да кто ж всё это выдумал?!». А мы подготовились заранее. Все ответы в нашем номере. Не благодарите», - подписали тематический ролик участники юмористического коллектива в официальном Instagram.

Главными героинями миниатюры стали Клара Цеткин (считается, что она является автором идеи Международного женского дня 8 марта) и Роза Люксембург (ярая феминистка, активно боролась за права женщин, революционерка). Эти роли соответственно исполнили Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин. Именно они пофантазировали, как известные активистки пришли к мнению, что для женщин должен быть создан праздник.

«Я вот думаю, что бы такое придумать, чтобы наши имена всем мужчинам врезались в память. Давай придумает праздник, что женщины ничего не делали, а мужики им цветы несли», - говорит Клара.

Роза не нашлась, что ответить, кроме как «похороны», но это было слишком трагично для праздника. Ведь женский праздник, по мнению Клары, это когда утром завтрак уже готов и тебе его приносят. Но и тут у Розы возникли плохие ассоциации с тюрьмой.

Сначала «сумасшедшая бунтарка» Клара придумала «женский час», что повергло в шоковое состояние Розу, которая даже не сразу нашлась, что делать этот час для себя. Потом час вырос еще на час, а после превратился в день, то есть 24 часа.

«Международный женский день. Этакий женский шабат. И ничего не будем делать, а мужики нам еще буду подарки дарить», - говорит Клара.

Однако такое утверждение вызвало сомнение у Розы: «Да нет они не станут, они не поведутся. Девочки решили спросить мнение у Карла Маркса (Сергей Исаев) по поводу женского праздника. Но у известного немецкого философа, социолога, экономиста и писателя были на уме лишь его труды по экономике. «Так, записывай пока меня прет, - говорит Клара, после того как придумала, что именно 8 марта будет этот праздник. - Мужики будут подарки дарит за то, что мы ничего не делаем. А если мужик подарок не подарил, на него можно будет обидеться. Он тебе по плечу будет [показывает, что похлопал], а ты раз так [дернула плечом]». В итоге Маркс, который все это время ходил и играл на кларнете революционный марш, украл у Клары кораллы в отместку за пропавший музыкальный инструмент. «Вот так вот Карл у Клары украл кораллы. А Клара у Карла украла кларнет», - подытожили сценку Исаев и Ярица. «А как же Роза?», - недоуменно интересуется Брекоткин. «А Роза - Хутор!» - отвечает «Маркс».

«И вот кто сколько там украл, мы никогда не узнаем!» - под хохот зала многозначительно заключает «Роза Люксембург».

Полконник коллектива остались в восторге от юмора «Уральских пельменей».