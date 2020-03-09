ФОТО ⟩ Телеведущий Ивлев показал, как отдыхает с юной любовницей на Мальдивах

В подписи к сделанному на Мальдивах снимку Ивлев заявил, что его расставание с супругой Марией произошло без измен. Константин подчеркнул, что «никто никого не предавал», и призвал поклонников не углубляться в сплетни от «желтой прессы». «Друзья мои, мы с @lera_kudenkova хотим вам сказать: никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу! Всем Мира и Любви», - обратился к поклонникам телеведущий.

В комментариях подписчики обрушились с упреками на Ивлева, заявляя, что были гораздо лучшего мнения о телеведущем. «Вы не могли так поступить…», «Обидно за Марию!», «Детей жалко!», - раскритиковали фолловеры телеповара. В ответ ведущий призвал зрителей не лезть в его личную жизнь, опубликовав пост «для особо одаренных».

Напомним, как ранее писал Topnews, жена Ивлева Мария пожаловалась, что звездный супруг пытается забрать их общую дочь и скрыть от грядущего раздела имущества свои доходы.

В браке Мария и Константин Ивллевы прожили свыше 20 лет.