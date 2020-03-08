ФОТО ⟩ Британцы встретили Меган Маркл и принца Гарри стоячими овациями

Вернувшиеся в Англию Меган Маркл и принц Гарри посетили музыкальный фестиваль в Маунбэттене. Это мероприятие — одно из последних, на которых внук Елизаветы II появился, как представитель королевской семьи. Более того, накануне Гарри в последний раз надел парадную форму генерал-капитана Королевских войск. Меган подобрала платье в тон под наряд своего супруга. Маркл пришла на мероприятие в алом макси от Safiyaa, дополнив свой образ украшениями Simone Rocha и лодочками на шпильках от Aquazurra.

ФОТО: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Собравшаяся в Альберт-Холле публика горячо встретила Гарри и его жену. Они сорвали стоячие овации, которые довольно долго не утихали. Сослуживцы и друзья прощались с внуком королевы, решившим отказаться от прежней жизни. Гарри был очень тронут происходящим и еле сдерживал эмоции, а Меган трогательно поддерживала любимого.

Впереди у Маркл запланировано ещё несколько выходов в свет, которые наверняка будут бурно обсуждаться в мировой прессе. А 31 марта, как известно, у супругов закончится прощальный тур и они официально сложат с себя королевские обязанности.

ФОТО: George Rogers/SIPA