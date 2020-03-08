Алла Пугачева отменила праздник весны из-за болезни

Неравнодушная публика 70-летней Аллы Пугачевой знает, что певица каждый год устраивает настоящий весенний праздник, который является для всех важным символом новой жизни. Однако на этот раз артистке пришлось отменить традиционную встречу. Алла Борисовна призналась, что из-за болезни не в состоянии организовать торжество.

По словам звезды, продолжить ее славное дело может любой желающий. Примадонна попросила общественность перенять этот славный обычай. Почитатели исполнительницы с восторгом приняли идею Пугачевой и вышли на улицы страны с огромными букетами цветов. К слову, посыл Аллы Борисовны поддержали не только в России, но и в Европе, где проживает множество ее поклонников.

Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде — вот лозунг мой и солнца,

— поделилась певица.

Похоже, супруг Пугачевой тоже чувствует себя не очень хорошо. Пока Примадонна лечит кашель, Максим Галкин мучается с насморком. Правда, пара предпочитает не сидеть дома: вместо чая с медом в постель, они выбрали концерт подруги Лаймы Вайкуле в Кремле. В программе «Ты не поверишь!» муж и жена рассказали, что ни за что не могли пропустить такое событие.

Отметим, что в последнее время подписчики юмориста стали замечать — Пугачева выглядит моложе него самого. Некоторые предполагают, что такой омолаживающий эффект оказывают на певицу муж и дети, с которыми она проводит практически каждый день.

Сама же артистка никогда не скрывала, что не отказывает себе и в услугах современной индустрии красоты. Алла Борисовна несколько раз обращалась к пластическим хирургам и косметологам. Кроме того, Пугачева стала тщательнее следить не только за внешностью, но и за физическим состоянием. Звезда регулярно ходит по врачам и неукоснительно выполняет их рекомендации.