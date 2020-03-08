Гороскоп на неделю со 9 по 15 марта 2020 года

«Будьте внимательны к своим реакциям и словам окружающих, и не спешите делать выводы. Взвинченность и импульсивность в преддверии Полнолуния – это норма. Для тех кто верит в магию Полнолуния предлагаю не отлынивать, а в самый сильный час с 19:49 и до 20:49 9-го марта запустить свои желания. И про что же лучше загадывать, ну так, чтобы наверняка исполнилось?» – рассказала астролог Юлия Урусэль.

«На ближайший месяц Полнолуние активизирует темы работы, повседневных обязанностей, здоровья, заботы и помощи. Так что вот вам и темы для желаний. Про работу, здоровье и помощь от близких.

А во вторник нас ждет еще одно важное астрособытие! Планета Меркурий, которая отвечает в нашей жизни за информацию, технику, обучение и коммуникации наконец-то развернется и отправится в нормальное для него движение! Ура, и через троечку-пятерочку деньков он совсем уже будет молодцом и перестанет нас доставать своими зависаниями и тормозом.

Но, в идеале пока нужно подождать недельку и отказаться от подписания договоров, совершения сделок, банковских переводов, посещения врачей и начинания новых дел. Транспорт, средства связи, бытовая техника и интернет серьезно могут подпортить нам нервишки в начале недели, поэтому обязательно больше времени закладывайте на дорогу, чтобы приехать везде вовремя или не опоздать на поезд.

К концу недели мы окончательно оттаем и начнем пробуждаться от зимней спячки. В выходные лучше отправится в путешествие. посетить выставку или посвятить время обучению», – поведала эксперт.

Овен

Овнам предстоит напряженная неделя. Звезды предупреждают: любые нарушения закона или правил обязательно выплывут наружу. Честность и искренность – вот залог успеха для Овнов на этой неделе. Если вы решите рискнуть и ввязаться в авантюру, ждите скорого разоблачения и серьёзных проблем.

В делах стоит проявить внимательность к деталям, не допускать оплошностей. На работе особенно тщательно проверяйте документы прежде, чем их подписывать. Следите за соблюдением корпоративных правил. Если вы ведете нелегальную коммерческую деятельность, самое время выйти из тени и оформить свое дело официально. Овнов, которые ищут работу, скорее всего, ждет трудоустройство.

В личной жизни сюрпризов не будет. Все события довольно предсказуемые и для вас и для вашего партнера. Например, регистрация отношений или, наоборот, расставание. В любом случае вы останетесь довольны тем, как развернется ситуация.

Телец

Тельцам на следующей неделе следует быть особенно внимательными. Вас могут обмануть. Не поддавайтесь искушению, не принимайте сомнительных предложений. Иначе придётся долго восстанавливать ресурсы.