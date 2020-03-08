Вс, 8.03.2020
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«Я держу все глубоко внутри»: дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание

Анастасия Заворотнюк с дочерью

ФОТО: Instagram

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала молчание и обратилась к подписчикам в Instagram, сообщает Русский TVNET.

Анна объяснила, что посвящает этот пост всем тем, кто любит и поддерживает ее в самый сложный период моей жизни.

«Сказать что у меня стресс – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне есть чем есть поделится с вами, но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца», – пояснила девушка.

Она отметила, что ее поддерживает семья и близкие люди.

Я люблю вас всех. Я глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье,

– подытожила она.

Напомним, первые сообщения о болезни артистки в СМИ появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные звезды не контактируют с прессой. Нынешнее состояние Заворотнюк остается неизвестным. Предполагается, что артистка проходит курс реабилитации после якобы проведенной операции. Некоторые издания сообщают, что актриса переведена в частную клинику. Но эта информация не подтверждена. 

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