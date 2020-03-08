Надежда Бабкина пыталась покончить с собой на девятом месяце беременности

В 25-летнем возрасте Надежда Бабкина, за две недели до родов, хотела уйти из жизни. Как отметила певица, сейчас ей страшно подумать, какую ошибку она могла бы совершить, а тогда артистка была настроена решительно.

«К нам в дом всегда приходили люди. В канун Нового года пришла еще определенная компания. Кто-то ушел, но перепили крепко, кроме меня, поскольку мне вот-вот рожать. Ночь на дворе, с такси в те времена было сложно, транспорта никакого нет. И осталась у нас одна девочка-подруга. Комната была маленькая. Мы все улеглись спать. В какое-то время меня просто подняло, я должна была идти в туалет. Картина такая: вижу, что лежит мой муж, эта девушка и идет шевеление под одеялом — они совокупляются», — заявила 69-летняя исполнительница.

По словам Надежды Георгиевны, она не могла поверить своим глазам. Осознав все, певица сразу же бросилась к окну.

«Встала у окна, а это седьмой этаж. В этот момент Данила в животе забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, пыталась отвлечься. Подумала, что надо завтра же уехать в Астрахань, но поняла, что меня на самолет не пустят. Я не знала, куда бежать, кому пожаловаться», — сообщила артистка.

Бабкина призналась, что еще неродившийся ребенок просил ее не делать глупостей. Как отметила артистка, после этого она стала верить в знаки. «Данила все колотился, как будто просил: «Мама остановись». Я это поняла и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына», — поделилась Надежда Георгиевна в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.

Исполнительница народных песен добавила, что теперь, когда видит женщин в положении, невольно вспоминает свою историю. К слову, певица однажды попыталась рассказать о произошедшем наследнику, однако он отказался ее слушать. «Каждый раз у меня перед глазами все это. Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: «Он же меня спас». Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали», — подчеркнула Бабкина.

Надежда Георгиевна не сразу решилась уйти от мужа Владимира Заседателева. После конфликта супруги прожили целых 17 лет. По словам певицы, она осталась с нелюбимым человеком ради ребенка. «С мужем не было никаких близостей. Мы жили как соседи. Меня никто не научил, что надо сразу уходить. Я готовила еду, кормила, улыбалась. Мы ссорились очень громко, Данила понимал, что это не очень хорошо. Иногда кричал нам: «Перестаньте, я не хочу это слышать», — вспомнила артистка.

Владимир Заседателев умер в 2012 году. Как заявила певица, она всю жизнь считала бывшего мужа чужим человеком, хоть и нашла в себе силы простить измену.

Сейчас Надежда Бабкина счастлива с Евгением Гором, который младше исполнительницы на 30 лет. Пара вместе с 2003-го. По словам певицы, избранник покорил ее голосом и мужской привлекательностью, а разница в возрасте нисколько не смущает.