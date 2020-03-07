СЛУШАЙ ⟩ Ольга Бузова выпустила новый трек «Swipe»

Начало года у Ольги Бузовой получилось продуктивным. 3 марта на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2020» Ольга анонсировала новую песню Swipe, пишет EHR.
По словам Бузовой, этим треком она попыталась донести до фанатов, чтобы они честно говорили о своих чувствах друг другу и не заводили отношения ради выгоды. Артистка уверена, что сейчас все больше людей готовы на все ради популярности и внимания в соцсетях. Бузова призвала поклонников расставаться с теми, кто не уважает и использует их.
Песня «Swipe» — о том, что если что-то связано с хайпом, то он него надо уходить. Меня очень расстраивает, что меня называют королевой хайпа. Я против него, я за искренние чувства, за настоящую любовь,
– признается Ольга.
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