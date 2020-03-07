СЛУШАЙ ⟩ Ольга Бузова выпустила новый трек «Swipe»

По словам Бузовой, этим треком она попыталась донести до фанатов, чтобы они честно говорили о своих чувствах друг другу и не заводили отношения ради выгоды. Артистка уверена, что сейчас все больше людей готовы на все ради популярности и внимания в соцсетях. Бузова призвала поклонников расставаться с теми, кто не уважает и использует их.