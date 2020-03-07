Как не испортить себе утро или чего не стоит делать перед сном

Единственное, что способно вернуть человека в нормальное состояние – это сон (и правильные тренировки), который в XXI веке стал большой роскошью. Часто не хватает на него времени, но своему телу обычно мы мешаем сами.

Не зависай в телефоне

Конечно, ты скажешь: «а как же я проживу без того, чтобы полистать на сон грядущий Instagram или Tinder?» Но у ученых есть на это ответ: синее свечение экрана смартфона нарушает естественную выработку гормона сна мелатонина. Ночной режим тоже мало помогает.

А все из-за того, что глаза испытывают сильнейшую нагрузку, когда пытаешься прочесть мелкий шрифт, а также напрягаешь плечи и шею, удерживая в руке смартфон. Отказ от такой привычки поможет не чувствовать себя разбитым с утра.

Перестань принимать горячий душ

Горячая вода действительно расслабляет. Но проблема в том, что вечером температура тела снижается, а теплые струи заставят ее повыситься. Для организма это сигнал сбоя, потому он будет всеми силами сбивать температуру, а ты будешь спать беспокойно.

Не нужно выяснять отношения

Разговоры на повышенных тонах увеличивают уровень гормона стресса кортизола в крови. В результате усиливается сердцебиение, и уснуть ты не можешь, бесконечно прокручивая конфликт в голове и подогревая стресс.

Если же ссора все же произошла, попробуй переключить внимание на свое тело. Например, можно медленно напрягать и расслаблять свои руки, заставляя организм чувствовать усталость.

Брось пить много воды

Во время сна все системы организма отдыхают, сердечный ритм, пульс и дыхание замедляются. Вслед за этим и система, распределяющая воду в твоем организме, тоже замедляется, задерживая жидкость и усложняя работу сосудов.

Конечно, на утро ты получаешь отеки, ватные ноги и синеватый оттенок лица.

Прекрати употреблять острую и тяжелую пищу