Гороскоп на 8 марта: интриги у Водолеев и удачный день для Стрельцов

Хотя этот день подходит для общения с близкими, взаимные претензии не исключены. Критика окажется конструктивной и даже полезной, если будет высказана в мягкой, корректной форме. В отношениях влюбленных очень важны терпение и готовность к уступками. Особы болезненно самолюбивые и упрямые могут получить ощутимые удары судьбы.

Овен

Этот день не принесет долгожданных перемен, но все же даст Овнам возможность сделать первые шаги по направлению к поставленной цели. Важно не переоценивать своих возможностей и спокойно принимать помощь, которая наверняка будет предложена. Еще один значимый фактор – способность своевременно признать свои ошибки и сосредоточиться на их исправлении. Возможны интересные поездки.

Эмоциональный фон будет благоприятным, отношения с родственниками не преподнесут неприятных сюрпризов. Внимание любимого человека вас наверняка порадует. Старайтесь не скрывать своих желаний, обходиться без намеков и недомолвок.

Телец

Не стоит рассчитывать на легкие успехи в важных делах. Этот день будет скорее приятным и спокойным, чем плодотворным, а потому настраивайтесь на отдых, а не упорный труд. Возможны удачные покупки, подарки, однако о значительном улучшении финансового положения речь пока не идет. Поездки окажутся скорее утомительными, чем интересными, да и долгие прогулки вряд ли окажут бодрящее действие.

Хороший день для общения с членами семьи, отдыха в кругу близких людей. Прислушивайтесь к тому, что говорят окружающие – любая полученная в этот день информация окажется полезной, если истолковать ее правильно.

Близнецы

Эмоциональный фон будет несколько напряженным, поэтому вам придется проявить сдержанность, чтобы избежать ссор с окружающими. Особенно ярко выражена эта тенденция в первой половине дня. Постарайтесь не вносить в привычный распорядок значительных изменений – они приведут к ухудшению настроения, раздражительности. Нежелательно в спешке принимать решения о покупках, особенно если вещь предназначена для другого человека.

Хорошо сложатся поездки, если вы отдадите предпочтение не утомительным, легким маршрутам. Влюбленные прекрасно проведут время наедине, отказавшись от посещения светских мероприятий и увеселительных заведений.

Рак

Сложный день. Отношения с близкими оставляют желать лучшего, приходится прилагать немало сил, чтобы избежать конфликтов и ссор. Нежелательно обсуждать сложные проблемы: вы не готовы к компромиссам, и шанс прийти к единому мнению невелик. Постарайтесь сосредоточиться на решении практических задач – это отвлечет вас от пустых переживаний и будет способствовать обретению душевного равновесия.

Чрезвычайно важна моральная поддержка друзей: во многом благодаря ей вам удастся избежать подавленности, депрессии. Посещение увеселительных заведений оставит негативные впечатления, а вот в картинной галерее или историческом музее вы почувствуете себя вполне комфортно.

Лев