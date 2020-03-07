Надежда Бабкина хочет подарить ребенка своему 39-летнему гражданскому мужу

Телеведущая, которая тесно общается с Надеждой Бабкиной и ее возлюбленным Женей Гором, считает, что пара может стать прекрасными родителями для своего малыша, передает Joinfo.com.

69-летняя Надежда и 39-летний Евгений могут стать родителями?

«Мне кажется, Бабкина вовсе не против стать мамой еще раз и подарить своему возлюбленному сына или дочь» – сказала Кудрявцева.

Намерение Надежды Бабкиной снова стать мамой действительно очень может быть похожим на правду, ведь у гражданского мужа певицы детей нет, а мужчине менее, чем через месяц, исполнится уже 40 лет! Наверное, Жене хочется взять на руки родного ребенка и услышать заветное слово «папа»!

Для сына возлюбленной отцом Гор стать никак не может, так как Данила Заседателев старше своего отчима на целых 5 лет, а воспитание внуков все же никак не сравнить с воспитанием родного ребенка.

Сама Надежда Бабкина пока никак не комментирует предположения своей звездной подруги, но, учитывая современные репродуктивные технологии и шагнувшую вперед медицину, никто не удивится, если в конце концов Бабкина и Гор объявят о пополнении в семействе.