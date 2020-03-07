Дочь Валерии показала паспорт с новым именем

Средняя наследница поп-исполнительницы Валерии, Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом SHENA?, показала подписчикам новый паспорт. Девушка решила сменить свое имя и в документе, удостоверяющем личность. Теперь ее официально зовут Шена, что артистка и продемонстрировала, опубликовав фото паспорта.

«Просто разом отвечу на самый популярный вопрос. Почему SHENA? Потому что Шена!» — подписала 26-летняя артистка сегодняшний пост на личной странице в Instagram.

Информация о том, что Шульгина сменила имя, появилась еще в конце января, но тогда не все в это поверили. Видимо, поэтому теперь певица решила показать сам документ.

Реакция фанатов была неоднозначной. Кто-то решил, что девушка сменила имя уже после того, как стала выступать на сцене, кто-то пишет, что последует ее примеру и тоже сменит паспортное имя на псевдоним.