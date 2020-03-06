Уральская бизнесвумен подала в суд на Аллу Пугачеву

4 марта суд по интеллектуальным правам зарегистрировал иск от предпринимателя из Ямало-Ненецкого автономного округа Кристины Мартиросян. Согласно документам, ответчиком должна выступить Алла Пугачева. Подробности дела пока не разглашаются, иск еще не принят к производству, пишут Dni.ru.

Основным видом деятельности, которым занимается бизнесвумен, является "производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения". Такая информация представлена в Едином государственном реестре юридических лиц. Также ИП Мартиросян – учредитель новоуренгойского ООО "Кристина", где занимаются "деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания".