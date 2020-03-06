Стало известно новое место работы Леры Кудрявцевой после скандального ухода с Муз-ТВ

Лера Кудрявцева приняла решение покинуть телеканал Муз-ТВ — телеведущая не только не будет вести премию канала, но также закончит работу во всех других его проектах. Как стало известно Super, новым официальным местом работы Кудрявцевой станет телекомпания НТВ.
До этого Лера вела на канале два шоу — «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», но формально была трудоустроена на Муз-ТВ. Эту информацию Super подтвердила сама Лера:
Да, мне поступило предложение от главы НТВ перейти к ним официально. Сейчас я нахожусь в отпуске. Приеду и озвучу свое решение всем,
- сказала Кудрявцева.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что премию канала Муз-ТВ вместо Леры Кудрявцевой проведет Ольга Бузова. Кудрявцева заявила, что считает это подлостью со стороны директора канала — Армана Давлетярова, не предупредившего ее о своем решении. В комментарии Super Давлетяров в свою очередь сообщил, что выбор ведущих — это решение канала, которое он просит уважать.