Стало известно новое место работы Леры Кудрявцевой после скандального ухода с Муз-ТВ

До этого Лера вела на канале два шоу — «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», но формально была трудоустроена на Муз-ТВ. Эту информацию Super подтвердила сама Лера:

Да, мне поступило предложение от главы НТВ перейти к ним официально. Сейчас я нахожусь в отпуске. Приеду и озвучу свое решение всем,

Напомним, несколько дней назад стало известно, что премию канала Муз-ТВ вместо Леры Кудрявцевой проведет Ольга Бузова. Кудрявцева заявила, что считает это подлостью со стороны директора канала — Армана Давлетярова, не предупредившего ее о своем решении. В комментарии Super Давлетяров в свою очередь сообщил, что выбор ведущих — это решение канала, которое он просит уважать.