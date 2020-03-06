Пара обручилась прямо на глазах у принца Гарри и Меган Маркл: их реакция бесценна

Меган Маркл и принц Гарри ФОТО: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA/GEORGE ROGERS-POOL/SIPA

Во время мероприятия прямо на глазах герцогов Сассекских военный Дэнни Холланд, стоявший на сцене и получавший премию за свои достижения, встал на одно колено и предложил руку и сердце своей возлюбленной. На видео, которое опубликовал в сети один из гостей премии, можно увидеть реакцию Меган Маркл. Она была явно тронута, захлопала и шепнула что-то Гарри, в том время как невеста заплакала и поднялась на сцену, чтобы сказать "да" своему жениху.

Меган Маркл и принц Гарри ФОТО: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA/GEORGE ROGERS-POOL/SIPA

Гарри и Меган не могли не улыбнуться и подбодрить счастливую пару в этот неожиданный момент. Потом внук Елизаветы II произнес речь, выразив благодарность за возможность присутствовать на церемонии.

Меган и я очень рады вернуться сюда и со всеми вами отметить достижения, поблагодарить за службу. Вы все должны очень гордиться тем, чего вы достигли, и тем позитивным влиянием, которое вы продолжаете оказывать. Многие из вас сегодня вечером сказали мне слова поддержки, я в свою очередь поддержку и вас,

— сказал он.

Принц Гарри и Меган ранее присутствовали на ежегодном мероприятии фонда Endeavour в 2018 году, тогда они еще были помолвлены, и в 2019 году, когда Меган была беременна.

Напомним, во время этого визита в Великобританию пара примет участие в различных мероприятиях, включая службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества наций вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон (служба пройдет в понедельник). 31 марта Гарри и Меган официально перестанут выполнять свои королевские обязанности.

Меган Маркл и принц Гарри ФОТО: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA/GEORGE ROGERS-POOL/SIPA

Меган Маркл и принц Гарри ФОТО: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA/GEORGE ROGERS-POOL/SIPA